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18 августа, 2020
 
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Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой

Российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что российская певица Валентина Легкоступова вызвала ревностные чувства у Аллы Пугачевой.

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Соседов: Пугачева взревновала
Соседов: Пугачева взревновала 
Фото: sosedov.tv

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы "Прямой эфир" на канале "Россия 1" рассказал, что певица Алла Пугачева ревностно отнеслась к тому, что Валентина Легкоступов исполнила песню, которая предназначалась ей.

"[Латвийский композитор] Раймонд Паулс подарил ей песню на стихи Ильи Резника. Песня была написана для Пугачевой, но та сказала "Я спою ее позже". У нее была такая манера придерживать песни, ставить их в лист ожидания. А Вале нужен был репертуар. Она получила вторую премию на конкурсе "Юрмала'86", где познакомилась с Паулсом и обратилась к нему за репертуаром. Он говорит: "У меня есть такая хорошая песня. Пугачева пока не поет. Возьми, спой". И она спела замечательно. Песня пошла на радио "Маяк", она звучала везде. И Пугачева потом взревновала к этому. Ревностно очень отнеслась, что Валя спела песню, которая ей предназначалась", – рассказал Соседов.

ВИДЕО
Видео: Прямой эфир / YouTube

В интервью Урмасу Отту Пугачева призналась, что есть единственная песня, "которую ей жалко". Видео опубликовано на YouTube-канале "Форум Театр Песни".

"Я сказала, что спою, и работала над ней очень долго и она получилась бы у меня. Это песня "Двое". Ее, к сожалению, так и не знают толком. Ее спела певица... Как ее фамилия-то... Гоподи... "Ягода-малина" поет. А, Легкоступова", – рассказала Пугачева.

ВИДЕО
Видео: Форум Театр Песни / YouTube

Песню "Двое" впоследствии Пугачева внесла в свой репертуар.

ВИДЕО
Видео: Небесная пыльца / YouTube
ВИДЕО
Видео:
Valentina Legkostupova / YouTube

О том, что в карьере Легкоступова терпела неудачи из-за Пугачевой, рассказал  эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни 15 августа.

Ранее сообщалось, что Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Сын Валентины Легкоступовой Матвей Григорьев рассказал сотрудникам полиции, что ее муж, Фирсов, замешан в получении травмы головы певицы.

14 августа дочь певицы в своем микроблоге заявила, что ее мать находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

"Моя мама в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться. Да, отвезла ее и [мужа мамы] Фирсова Юрия в наркологическую больницу я со своим супругом еще 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но! Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе! Поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное – как такое могло произойти", – написала Брил.

Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Дочь Анетту (1991) она родила в первом браке.

В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети. В июле пара обвенчалась.

Теги: Алла Пугачева, музыка, Раймонд Паулс, скандал, карьера, Юрмала, певица, Сергей Соседов, музыкант, Валентина Легкоступова
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