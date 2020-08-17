Друг Легкоступовой обвинил в ее карьерных неудачах Пугачеву

Друг умершей российской певицы Валентины Легкоступовой, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян заявил, что умершая российская певица Валентина Легкоступова пострадала от интриг своей коллеги Аллы Пугачевой.

Друг умершей российской певицы Валентины Легкоступовой, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян обвинил в ее карьерных неудачах Аллу Пугачеву. Об этом он рассказал изданию "Собеседник".

"Валя была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг. Она публично об этом высказывалась, но не называла фамилию. Хотя все мы прекрасно понимаем, о какой леди она говорила – об Алле Пугачевой. Кстати, Валечка была уверена, что аналогичные признания [исполнителей] Михаила Муромова и Лики Стар в отношении Пугачевой ничего не принесут, и считала это пустой тратой времени, которое лично она хотела тратить на приятные ей вещи. Ей больше импонировала позиция [певца] Игоря Наджиева, который этот сор из избы выносить не хотел. Но Валя сильно переживала, когда отменялись ее концерты", – рассказал он.

Манукян заявил, что не верит в версию о насильственной смерти Легкоступовой.

"Валечка была таким солнечным человеком. Ужасно несправедливо то, что она ушла из жизни так рано, так внезапно. Она ведь только месяц назад снова обрела счастье. Вышла замуж, обвенчалась. (...) Я не верю ни в какие рассказы о том, что это могла быть насильственная смерть. Не сомневаюсь в том, что это был какой-то дикий несчастный случай. Да и следствие, насколько я понимаю, придерживается такой же версии. Хотя про алкоголь у меня в голове не укладывается. Помню, мы однажды с ней сидели в летнем кафе в Феодосии и Валя мне сказала, что не пьет. Она предпочитала пить кока-колу. У меня не было ни единого повода в этом усомниться за те годы, что я ее знал", – рассказал Манукян.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни 14 августа.

Ранее сообщалось, что Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

14 августа дочь певицы в своем микроблоге заявила, что ее мать находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

"Моя мама в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться. Да, отвезла ее и [мужа мамы] Фирсова Юрия в наркологическую больницу я со своим супругом еще 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но! Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе! Поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное – как такое могло произойти", – написала Брил.

Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Дочь Анетту (1991) она родила в первом браке.

В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети. В июле пара обвенчалась.