Состояние Легкоступовой ухудшилось – СМИ

По сообщению MK.RU, прогнозы о состоянии российской певицы Валентины Легкоступовой неутешительные.

У российской певицы Валентины Легкоступовой, которая находится в реанимации после полученной травмы головы, начались осложнения. Об этом сообщило издание MK.RU.

Врачи предупредили родственников певицы, что прогнозы неутешительные.

По информации инсайдеров, в сентябре 2019 года Легкоступова жаловалась близким на серьезную депрессию, говорила о потере интереса к жизни. Тогда ей вызывали психиатрическую бригаду скорой помощи.

Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Также у певицы есть дочь Анетта (1991) от первого брака.

В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за яхтсмена Юрия Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети.

Четыре недели назад на своей странице в Instagram певица поделилась свадебными снимками, на которых запечатлена со своим избранником, и сообщила, что они обвенчались.

Самая известная песня из репертуара Легкоступовой – "Ягода-малина".