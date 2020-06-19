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19 июня, 2020
 
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54-летняя исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова выходит замуж

Российская певица Валентина Легкоступова рассказала, что в новом возлюбленном, яхтсмене Юрии Фирсове, видит свое зеркальное отражение.

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Легкоступова о новой пассии: Мне хочется быть с ним каждую секунду
Легкоступова о новой пассии: Мне хочется быть с ним каждую секунду
Фото: vlegkostupova / Instagram

54-летняя российская певица Валентина  Легкоступова собирается выйти замуж за яхтсмена Юрия Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети. Об этом она рассказала в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".

"Пять лет назад Юра позвал меня принять участие в регате. А я, хоть и выросла на берегу моря (с трех лет жила в Феодосии."ГОРДОН"), когда вижу яхту или корабль, то уже на берегу чувствую себя плохо. Поэтому несколько раз тактично отказывала ему, объясняя, что страдаю морской болезнью. А потом вдруг решила: а почему бы и нет?! И неожиданно для себя увидела в Юре свое зеркальное отражение – чисто энергетически. Мы даже внешне похожи", – отметила певица.

Легкоступова рассказала, что сейчас Фирсов находится в Турции, и она скучает по нему.

"Мне хочется быть с ним каждую секунду. Мы ведь такие два энерджайзера, которые, как мне кажется, много хорошего в жизни сделают, поэтому, Юрка, скорее приезжай!" — обратилась она к мужчине.

Валентина Легкоступова жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым 20 лет. У них есть сын Матвей (2001). Также у певицы есть дочь Анетта (1991) от первого брака.

Самая известная песня из репертуара Легкоступовой – "Ягода-малина".

Теги: свадьба, певица, Валентина Легкоступова
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