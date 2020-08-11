Легкоступову госпитализировали с пробитой головой. Певица находится в коме

Российская певица Валентина Легкоступова несколько дней не выходила на связь с дочерью, а когда та приехала к матери, то обнаружила ее с пробитой головой.

Российская певица Валентины Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле – рядом с артисткой находился ее третий супруг, яхтсмен Юрий Фирсов. Об этом 11 августа сообщил Telegram-канал Mash.

Сообщается, что певица несколько дней не выходила на связь с дочерью и та вынуждена была поехать к матери – обнаружив, что Легкоступова находится в тяжелом состоянии, дочь певицы вызвала "скорую".

Медики доставили Легкоступову и Фирсова в наркологическую клинику – по информации Telegram-канала, супруги несколько дней выпивали.

После того как состояние певицы ухудшилось, ее перевезли в одну из московских клиник, где прооперировали.

В настоящее время артистка находится в коме, медики оценивают ее состояние как "крайне тяжелое".

Сообщается, что муж актрисы сбежал из наркологической клиники и сейчас находится в розыске.