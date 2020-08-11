Легкоступову госпитализировали с пробитой головой. Певица находится в коме

Российская певица Валентины Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле – рядом с артисткой находился ее третий супруг, яхтсмен Юрий Фирсов. Об этом 11 августа сообщил Telegram-канал Mash.
Сообщается, что певица несколько дней не выходила на связь с дочерью и та вынуждена была поехать к матери – обнаружив, что Легкоступова находится в тяжелом состоянии, дочь певицы вызвала "скорую".
Медики доставили Легкоступову и Фирсова в наркологическую клинику – по информации Telegram-канала, супруги несколько дней выпивали.
После того как состояние певицы ухудшилось, ее перевезли в одну из московских клиник, где прооперировали.
В настоящее время артистка находится в коме, медики оценивают ее состояние как "крайне тяжелое".
Сообщается, что муж актрисы сбежал из наркологической клиники и сейчас находится в розыске.
Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Также у певицы есть дочь Анетта (1991) от первого брака.
В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за яхтсмена Юрия Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети.
Четыре недели назад на своей странице в Instagram певица поделилась свадебными снимками, на которых запечатлена со своим избранником.
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Самая известная песня из репертуара Легкоступовой – "Ягода-малина".