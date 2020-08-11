Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2020
 
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Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы

Супруг российской певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что исполнительница травмировалась восемь дней назад.

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Муж Легкоступовой о заявлении, что она находится в коме: Какой-то черный пиар!
Муж Легкоступовой о заявлении, что она находится в коме: Какой-то черный пиар!
Фото: legkostupovavalentina / Instagram

Муж 54-летней российской певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов заявил в комментарии изданию StarHit, что его жена не находится в коме.

"Все произошло примерно дней восемь назад. Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу, а в какую – не скажу во избежание ажиотажа. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!" – заявил он.

Ранее сообщалось, что Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился Фирсов.

Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Также у певицы есть дочь Анетта (1991) от первого брака.

В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за яхтсмена Юрия Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети.

Четыре недели назад на своей странице в Instagram певица поделилась свадебными снимками, на которых запечатлена со своим избранником, и сообщила, что они обвенчались в Крыму.

Самая известная песня из репертуара Легкоступовой – "Ягода-малина".

Теги: больница, травма, певица, Валентина Легкоступова, Юрий Фирсов, кома
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