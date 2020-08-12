Сын Легкоступовой уверен, что от нее хотел избавиться муж – Telegram-канал "112"

По информации Telegram-канала "112", сын российской певицы Валентины Легкоступовой Матвей Григорьев заявил, что его мать и ее супруг Юрий Фирсов злоупотребляли алкоголем.

19-летний сын российской певицы Валентины Легкоступовой Матвей Григорьев рассказал сотрудникам полиции, что ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов замешан в получении травмы головы певицы. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

По данным Григорьева, Фирсов мог претендовать на квартиру Легкоступовой и решил избавиться от супруги. По словам сына певицы, отчим неоднократно устраивал скандалы и даже угрожал родственникам Легкоступовой. Он также отметил, что после бракосочетания его мать и Фирсов стали злоупотреблять спиртными.

При этом сын исполнительницы не знает, что именно случилось с его матерью в день, когда она была найдена с травмой головы.

Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Также у певицы есть дочь Анетта (1991) от первого брака.

В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за яхтсмена Юрия Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети.

Четыре недели назад на своей странице в Instagram певица поделилась свадебными снимками, на которых запечатлена со своим избранником, и сообщила, что они обвенчались в Крыму.

Самая известная песня из репертуара Легкоступовой – "Ягода-малина".