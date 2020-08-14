Бульвар Шоубиз
 
14 августа, 2020
 
Новости

Дочь Легкоступовой: Мама впала в кому

По словам дочери российской певицы Валентины Легкоступовой Анетты Брил, ее матери стало плохо во время терапии в наркологической клинике.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дочь Легкоступовой: Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться
Дочь Легкоступовой: Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться
Фото: anetta_bril / Instagram

Дочь российской певицы Валентины Легкоступовой Анетта Брил сделала в Instagram официальное заявление о состоянии своей матери.

"Да, моя мама, Легкоступова Валентина, в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться. Да, отвезла ее и [мужа мамы] Фирсова Юрия в наркологическую больницу я со своим супругом еще 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но! Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе! Поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное, как такое могло произойти? Нет! У нее не было проломленной головы и ссадин на лице, как утверждают СМИ", – написала дочь певицы.

Она рассказала, что с 6-го по 7 августа Легкоступова вместе с супругом проходила терапию, но с 7-го на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее была черепно-мозговая травма.

"Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается следствие. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние "пьяного неадеквата" не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?! Это только малая часть вопросов... Поливать грязью Фирсова я не собираюсь, так как это был выбор моей мамы. Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения. Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку", – заявила Брил.

Ранее сообщалось, что Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Дочь Анетту (1991) она родила в первом браке.

В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети. В июле пара обвенчалась.

Теги: алкоголь, больница, травма, певица, избиение, операция, травмы, Валентина Легкоступова, Юрий Фирсов, кома
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране
Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране
Елена ПОСКАННАЯ
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства"
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солист "Ногу свело!" Покровский: Белорусские братья и сестры! Мы вами восхищаемся!
Солист "Ногу свело!" Покровский: Белорусские братья и сестры! Мы вами восхищаемся!
Киркоров спустя 15 лет после развода рассказал, как относится к Пугачевой
Киркоров спустя 15 лет после развода рассказал, как относится к Пугачевой
Дочь Легкоступовой: Мама впала в кому
Дочь Легкоступовой: Мама впала в кому
  "Хотела Range Rover". Остапчук подарил возлюбленной внедорожник. Фото
  "Хотела Range Rover". Остапчук подарил возлюбленной внедорожник. Фото
"Я мечтала о сыне". Успенская усыновила ребенка
"Я мечтала о сыне". Успенская усыновила ребенка
Loboda показала младшую сестру
Loboda показала младшую сестру
"Черная пантера", "Роковая женщина". Тина Кароль засветила декольте
"Черная пантера", "Роковая женщина". Тина Кароль засветила декольте
  Звезда "Наследников" Брайан Кокс переболел СOVID-19, не подозревая об этом
  Звезда "Наследников" Брайан Кокс переболел СOVID-19, не подозревая об этом
"Прививка от "жизни веселой". Шнуров высказался о российской вакцине от коронавируса
"Прививка от "жизни веселой". Шнуров высказался о российской вакцине от коронавируса
  "Хочу дорогую лакшери-свадьбу". Maruv рассказала, сколько стоит свадьба ее мечты
  "Хочу дорогую лакшери-свадьбу". Maruv рассказала, сколько стоит свадьба ее мечты
Беременная Tarabarova устроила праздник в честь своего ребенка, который вскоре должен родиться. Видео
Беременная Tarabarova устроила праздник в честь своего ребенка, который вскоре должен родиться. Видео
Умер российский актер, сыгравший в фильмах "Мы из будущего" и "Битва за Севастополь"
Умер российский актер, сыгравший в фильмах "Мы из будущего" и "Битва за Севастополь"
  "Восхитительно", "В тебе секса больше, чем в тощих сучках". alyona alyona исполнила песню Рианны. Видео
  "Восхитительно", "В тебе секса больше, чем в тощих сучках". alyona alyona исполнила песню Рианны. Видео
  Midnight Sky. Вышел режиссерский клип Майли Сайрус. Видео
  Midnight Sky. Вышел режиссерский клип Майли Сайрус. Видео
Ефремов передвигается на инвалидной коляске – Telegram-канал "Москва 24"
Ефремов передвигается на инвалидной коляске – Telegram-канал "Москва 24"
  "Достопримечательность". Подопечная Monatik Lida Lee презентовала дебютный клип, снятый в Одессе. Видео
  "Достопримечательность". Подопечная Monatik Lida Lee презентовала дебютный клип, снятый в Одессе. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS