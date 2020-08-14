Дочь Легкоступовой: Мама впала в кому

По словам дочери российской певицы Валентины Легкоступовой Анетты Брил, ее матери стало плохо во время терапии в наркологической клинике.

Дочь Легкоступовой: Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться Фото: anetta_bril / Instagram

Дочь российской певицы Валентины Легкоступовой Анетта Брил сделала в Instagram официальное заявление о состоянии своей матери.

"Да, моя мама, Легкоступова Валентина, в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться. Да, отвезла ее и [мужа мамы] Фирсова Юрия в наркологическую больницу я со своим супругом еще 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но! Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе! Поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное, как такое могло произойти? Нет! У нее не было проломленной головы и ссадин на лице, как утверждают СМИ", – написала дочь певицы.

Она рассказала, что с 6-го по 7 августа Легкоступова вместе с супругом проходила терапию, но с 7-го на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее была черепно-мозговая травма.

"Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается следствие. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние "пьяного неадеквата" не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?! Это только малая часть вопросов... Поливать грязью Фирсова я не собираюсь, так как это был выбор моей мамы. Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения. Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку", – заявила Брил.

Ранее сообщалось, что Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Дочь Анетту (1991) она родила в первом браке.

В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети. В июле пара обвенчалась.