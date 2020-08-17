"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок

Супругу российской певицы Валентины Легкоступовой яхтсмену Юрию Фирсову пришлось вызывать скорую помощь после известия о смерти жены.

Муж умершей российской певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов упал в обморок, узнав о смерти жены. Об этом сообщило издание "Собеседник".

Фирсову вызвали скорую помощь. Когда вдовец пришел в себя, он обратился к покойной жене.

"Валя, не уходи!" – сказал он.

По словам концертного администратора Легкоступовой Александра Герасимова, Фирсов – самый порядочный из всех мужчин, которые были у исполнительницы.

"Вы бы видели, с какой любовью, трепетом и заботой он относился к Вале. "Я сделаю все, чтобы ее вытащить и спасти!" – говорил он. Он доставал все лекарства! А сам еле ходит, пьет без конца валокордин. Я за него очень переживаю: ему самому бы выжить! Прекратите его травлю! Он этого не заслуживает!" – заявил Герасимов.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни 14 августа.

Ранее сообщалось, что Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Сын Валентины Легкоступовой Матвей Григорьев рассказал сотрудникам полиции, что ее муж, Фирсов, замешан в получении травмы головы певицы.

14 августа дочь певицы в своем микроблоге заявила, что ее мать находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

"Моя мама в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться. Да, отвезла ее и [мужа мамы] Фирсова Юрия в наркологическую больницу я со своим супругом еще 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но! Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе! Поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное – как такое могло произойти", – написала Брил.

Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Дочь Анетту (1991) она родила в первом браке.

В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети. В июле пара обвенчалась.