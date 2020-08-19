Притула получил государственный орден

Украинский шоумен Сергей Притула поблагодарил людей, оказывающих помощь украинской армии, и заявил, что орден, полученный им – это и их награда.

Притула: Несмотря на то, что там только одно имя и фамилия, под этим орденом стоят десятки тысяч людей со всего мира, которые стали крепким плечом поддержки украинской армии Фото: Сергій Притула - офіційна сторінка / Facebook

Украинский шоумен Сергей Притула на своей странице в Facebook сообщил о присвоении ему государственной награды.

"Преодолев путь в восемь с половиной месяцев и дистанцию из Офиса президента в КГГА, сегодня орден "За заслуги III степени" добрался до того, кто вписан в орденскую книжку. И несмотря на то, что там только одно имя и фамилия, под этим орденом стоят десятки тысяч людей со всего мира, которые стали крепким плечом поддержки украинской армии. За шесть лет волонтерского труда было много разных периодов. Но ваша настойчивость, решительность и жертвенность никогда не позволяли мне опустить руки!" – написал он.

Притула перечислил людей, которые оказывали помощь украинской армии.

"Дети и пенсионеры, банковские работники и архитекторы, студенты и врачи, строительная бригада из Трентона (США) и община УГКЦ из Виченцы, работники из Праги и канадская диаспора, менеджеры из Дубай и инженеры из Австралии, айтишники со всей Украины и зрители "Вар'яти-шоу" по всей Украине, старые знакомые и Facebook-друзья, те, кто давал один раз, но много, и те, кто давал понемногу, но годами", – перечислил он.

По словам Притулы, за эти годы произошло множество историй, запавших в душу.

"Скажу только то, что осознал за все эти годы: наш народ больше никто не покорит и не завоюет! Потому что мы монолит!" – подчеркнул шоумен.

Притула также собщил, что выйдет на Марш защитников, который состоится в Киеве 24 августа.

"Поздравляю всех вас, друзья, с наградой. Имею честь быть посредником и курьером между теми, кто нуждается в помощи, и теми, кто хочет помочь!" – подытожил он.

11 августа Притула объявил, что идет в мэры Киева от партии "Голос".

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.