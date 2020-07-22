Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 колограммов. Фото до и после

Участник шоу "Вар'яти" Виталий Тыльный до похудения весил более 110 килограммов. Решиться сбросить вес ему помог спор.

Тыльный: Две тренировки в день, по четыре часа в зале. Недоедание, нервы, срывы Фото: vitalichok_tylnyy /Instagram

36-летний участник шоу "Вар'яти" Виталий Тыльный за шесть месяцев похудел на 30 килограммов, сообщается на официальной странице коллектива в Instagram.

"Сегодня завершился полугодовой марафон по похудению. За это время Виталик сбросил более 30 килограммов и выиграл в споре", – говорится в комментарии к снимку, на котором Тыльный запечатлен на руках у своего тренера.

В своем микроблоге актер признался, что последние три месяца показались ему адом.

"Две тренировки в день, по четыре часа в зале. Недоедание, нервы, срывы. Но этот период прошел, когда цифра на весах опустилась ниже 83 килограммов", – описал процесс похудения Тыльный.

До похудения актер выглядел так.

Фото: vitalichok_tylnyy /Instagram

Первое выступление шоу "Вар'яти" состоялось в 2010 году в Тернополе. В 2016 году прошла презентация телевизионной версии шоу на "Новом канале". В состав коллектива входит шесть человек, включая руководителя Сергея Притулу.

Виталий Тыльный снимается в шоу "Вар'яти", начиная с первого сезона. До участия в проекте Тыльный работал радиоведущим в Тернополе.