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22 июля, 2020
 
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Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 колограммов. Фото до и после

Участник шоу "Вар'яти" Виталий Тыльный до похудения весил более 110 килограммов. Решиться сбросить вес ему помог спор.

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Тыльный: Две тренировки в день, по четыре часа в зале. Недоедание, нервы, срывы
Тыльный: Две тренировки в день, по четыре часа в зале. Недоедание, нервы, срывы
Фото: vitalichok_tylnyy /Instagram

36-летний участник шоу "Вар'яти" Виталий Тыльный за шесть месяцев похудел на 30 килограммов, сообщается на официальной странице коллектива в Instagram. 

"Сегодня завершился полугодовой марафон по похудению. За это время Виталик сбросил более 30 килограммов и выиграл в споре", – говорится в комментарии к снимку, на котором Тыльный запечатлен на руках у своего тренера. 

В своем микроблоге актер признался, что последние три месяца показались ему адом. 

"Две тренировки в день, по четыре часа в зале. Недоедание, нервы, срывы. Но этот период прошел, когда цифра на весах опустилась ниже 83 килограммов", – описал процесс похудения Тыльный. 

До похудения актер выглядел так. 

Фото: vitalichok_tylnyy /Instagram
Фото: vitalichok_tylnyy /Instagram

Первое выступление шоу "Вар'яти" состоялось в 2010 году в Тернополе. В 2016 году прошла презентация телевизионной версии шоу на "Новом канале". В состав коллектива входит шесть человек, включая руководителя Сергея Притулу. 

Виталий Тыльный снимается в шоу "Вар'яти", начиная с первого сезона. До участия в проекте Тыльный работал радиоведущим в Тернополе. 

Теги: Украина, шоу-бизнес, Сергей Притула, похудение, Владимир Жогло, Виталий Тыльный
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