"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"

Украинский телеведущий, основатель первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Сергей Притула опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен с женой Екатериной и дочерью Соломией за столиком в кафе.
По словам Притулы, его жена отказалась от сладкого, а дочь предпочла десерту сок.
"Повел своих девочек на десертик. Одна бережет фигуру, вторая хочет только сок. Я ем десертик!" – рассказал Притула.
"Выгодные ваши девушки для семейного бюджета", – отметили подписчики шоумена.
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Повів своїх дівчат на десертик. І не прогадав! Одна береже фігуру, друга хоче тільки сочок. Я їм десертик;))))!!!
Притула – отец двоих детей. От первого брака у актера есть сын Дмитрий. В 2015 году артист женился во второй раз – избранницей шоумена стала Екатерина Сопельник. Летом 2017 года у супругов родилась дочь Соломия.