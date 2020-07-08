"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"

Основатель первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Сергей Притула поделился с подписчиками семейным снимком, который был сделан в кафе.

Украинский телеведущий, основатель первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Сергей Притула опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен с женой Екатериной и дочерью Соломией за столиком в кафе.

По словам Притулы, его жена отказалась от сладкого, а дочь предпочла десерту сок.

"Повел своих девочек на десертик. Одна бережет фигуру, вторая хочет только сок. Я ем десертик!" – рассказал Притула.

"Выгодные ваши девушки для семейного бюджета", – отметили подписчики шоумена.

Притула – отец двоих детей. От первого брака у актера есть сын Дмитрий. В 2015 году артист женился во второй раз – избранницей шоумена стала Екатерина Сопельник. Летом 2017 года у супругов родилась дочь Соломия.