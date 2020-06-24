"Надеюсь, на этот раз обойдется без сломанных конечностей". Притула отпраздновал день рождения в Карпатах

Украинский шоумен Сергей Притула поделился снимком с женой, детьми и племянником.

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула поделился в свой день рождения, 22 июня, семейным снимком. На фото он запечатлен с женой Екатериной, сыном Дмитрием, дочерью Соломией и племянником Даниилом.

"39! Надеюсь, на этот раз визит в Карпаты обойдется без сломанных конечностей", – написал он.

Чуть более чем год назад Притула получил травму ноги.

22 июня шоумену исполнилось 39 лет.

Притула является основателем первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти". Он отец двоих детей. Дмитрий (2008) – его сын от первого брака. В 2015 году шоумен женился во второй раз – на Екатерине Сопельник. Летом 2017 года у супругов родилась дочь Соломия.