"Надеюсь, на этот раз обойдется без сломанных конечностей". Притула отпраздновал день рождения в Карпатах

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула поделился в свой день рождения, 22 июня, семейным снимком. На фото он запечатлен с женой Екатериной, сыном Дмитрием, дочерью Соломией и племянником Даниилом.
"39! Надеюсь, на этот раз визит в Карпаты обойдется без сломанных конечностей", – написал он.
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39! Сподіваюсь, цього разу візит в Карпати обіи * деться без зламаних кінцівок;)))!!!
Чуть более чем год назад Притула получил травму ноги.
22 июня шоумену исполнилось 39 лет.
Притула является основателем первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти". Он отец двоих детей. Дмитрий (2008) – его сын от первого брака. В 2015 году шоумен женился во второй раз – на Екатерине Сопельник. Летом 2017 года у супругов родилась дочь Соломия.