"У кого что болит, тот о том и говорит". Притула рассказал шутку, которую оценили не все

Основатель первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Сергей Притула оговорился, попросив заправщика залить ему вместо бензина марки А-95 – "Квартал 95". Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
"Рассмешил мужика на заправке. Вышел из машины, задумавшись, и вместо: "95-й мустанг, пожалуйста" сказал: "95-й квартал, полный бак".
По словам Притулы, процитировать ответ сотрудника заправки он не может, так как он содержит обсценную лексику.
"И мужик начал петь: "Каждый вечер вечер наступает вдруг", – прокомментировал пост Притулы Валерий Пельц.
"У кого что болит, тот о том и говорит", – отреагировал на публикацию пользователь Facebook Павел Оснач.
Некоторые подписчики увидели в публикации нативную рекламу заправки.
"Полную ленту нативочки, пожалуйста", – написал на странице Притулы его подписчик Владимир Василенко.
"В следующий раз будьте осторожнее, а то еще дизелем заправят", – посоветовали шоумену подписчики, вероятно, подразумевая созвучность с юмористической командой "Дизель Шоу".
Притула является основателем первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти".
Студия "Квартал 95" – украинская компания, которая была основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал". Коллектив занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью.