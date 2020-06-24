"У кого что болит, тот о том и говорит". Притула рассказал шутку, которую оценили не все

Основатель первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Сергей Притула рассказал, как озадачил сотрудника заправки необычной просьбой.

Основатель первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Сергей Притула оговорился, попросив заправщика залить ему вместо бензина марки А-95 – "Квартал 95". Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Рассмешил мужика на заправке. Вышел из машины, задумавшись, и вместо: "95-й мустанг, пожалуйста" сказал: "95-й квартал, полный бак".

По словам Притулы, процитировать ответ сотрудника заправки он не может, так как он содержит обсценную лексику.

"И мужик начал петь: "Каждый вечер вечер наступает вдруг", – прокомментировал пост Притулы Валерий Пельц.

"У кого что болит, тот о том и говорит", – отреагировал на публикацию пользователь Facebook Павел Оснач.

Некоторые подписчики увидели в публикации нативную рекламу заправки.

"Полную ленту нативочки, пожалуйста", – написал на странице Притулы его подписчик Владимир Василенко.

"В следующий раз будьте осторожнее, а то еще дизелем заправят", – посоветовали шоумену подписчики, вероятно, подразумевая созвучность с юмористической командой "Дизель Шоу".

Притула является основателем первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти".

Студия "Квартал 95" – украинская компания, которая была основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал". Коллектив занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью.