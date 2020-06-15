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"Мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам". "Дизель Шоу" обвинило "Квартал 95" в плагиате. Видео

Юмористический проект "Дизель Шоу" обвинил студию "Квартал 95" в плагиате. "Наверное, мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял", – говорится в посте проекта в Facebook от 13 июня. "Дизель Шоу" отметило, что "Квартал 95" в 2020 году показал номер об изучении английского языка, который напоминает их выступление пятилетней давности. "Хорошую шутку можно придумать один раз, а украсть несколько", – отметили в "Дизель Шоу". "Квартал 95" обвинение коллег пока никак не прокомментировал.

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В "Дизель Шоу" заявили, что "Квартал 95" повторил их шутку пятилетней давности
В "Дизель Шоу" заявили, что "Квартал 95" повторил их шутку пятилетней давности
Скриншот: Дизель Шоу / Facebook
видео

Видео: Дизель Шоу / YouTube
Теги: юмор, плагиат, студия Квартал 95, Дизель Шоу
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