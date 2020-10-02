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02 октября, 2020
 
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"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием

Украинский шоумен и кандидат на пост мэра Киева Сергей Притула разместил в сети снимок старшего сына Дмитрия.

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Притула отец двоих детей
Притула – отец двоих детей
Фото: Сергій Притула / Facebook

Украинский телеведущий, а сейчас кандидат на пост мэра Киева Сергей Притула в Instagram разместил фото из семейного архива, на котором запечатлен его старший сын Дмитрий. Шоумен посвятил публикацию его дню рождения – 2 октября Дмитрию исполнилось 12 лет. 

"Спасибо тебе за то, что ты хороший сын и самый лучший в мире старший брат. Любим тебя безгранично. Все Притулы", – написал ведущий.

Притула – отец двоих детей. Дмитрий – сын актера от первого брака с женой Юлией.

В 2015 году шоумен женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина Сопельник. Летом 2017 года у супругов родилась дочь Соломия.

Теги: дети, Сергей Притула
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