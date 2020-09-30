Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива

По словам украинского шоумена и кандидата на пост мэра Киева Сергея Притулы, свой самый низкий гонорар за проведение корпоратива он получил в 2001 году – сумма вознаграждения тогда составила $60.

В августе Притула заявил, что будет баллотироваться на должность мэра Кева Фото: Сергій Притула / Facebook

Украинский телеведущий, шоумен, а сейчас кандидат на пост мэра Киева Сергей Притула в эфире передачи "33 за 3", которая вышла 30 сентября на канале ICTV, заявил, что его самый большой гонорар за выступление на корпоративе составил более $10 тыс.

"Это было когда-то давно, но кажется, это было более $10 тыс.", – рассказал Притула. Шоумен не уточнил, кто был заказчиком мероприятия.

Он также рассказал, что самый маленький гонорар за проведение корпоратива получил в 2001 году – его размер составил $60.

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

11 августа Притула объявил, что идет в мэры Киева от партии "Голос". Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.