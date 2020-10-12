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Марина Порошенко на встрече с мониторинговой миссией ОБСЕ выразила сомнение в способности власти провести выборы

"Европейскую солидарность" особенно беспокоит способность судов оперативно и беспристрастно рассматривать дела и выносить справедливые решения, чтобы защитить выбор граждан, заявила лидер списка этой партии на выборах в Киевсовет Марина Порошенко.

Марина Порошенко: У нас есть серьезные сомнения относительно институциональной способности действующей власти провести эти выборы
Марина Порошенко: У нас есть серьезные сомнения относительно институциональной способности действующей власти провести эти выборы
Фото: eurosolidarity.org

У партии "Европейская солидарность" есть сомнения в том, что власть в Украине способна провести местные выборы, запланированные на 25 октября. Об этом заявила лидер списка этой партии на выборах в Киевсовет, жена пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко. Она вместе с первым номером списка "Европейкой солидарности" в Киевский областной совет Викторией Сюмар встретилась с председателем мониторинговой миссии ОБСЕ Ингибйорг Сольрун Гисладоттир и политическим аналитиком миссии Димаш Алжанов, пишет сайт партии.

"У нас есть серьезные сомнения относительно институциональной способности действующей власти провести эти выборы. Большое беспокойство вызывает независимость избирательных комиссий и их возможность полноценно работать с учетом эпидемии коронавируса. Учитывая сложность избирательного процесса, мы ожидаем достаточно большое количество нарушений и, соответственно, обжалований решений избирательных комиссий. И здесь нас особенно беспокоит способность судов оперативно и беспристрастно рассматривать дела и выносить справедливые решения, чтобы защитить выбор граждан", – сказала Порошенко.

По словам Сюмар, "Европейская солидарность" уже столкнулась с большим количеством нарушений и давлением. Она рассказала, что "ПриватБанк" заблокировал счета партии, при распределении должностей в избиркоме зафиксированы нарушения, билборды с рекламой в Черкасской области портят, а в Волынской и Полтавской областях мешают размещать наружную рекламу. 

В партии отметили, что участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве и передаче всех фактов нарушений в ходе выборов в мониторинговую миссию ОБСЕ.

Теги: ОБСЕ, Виктория Сюмар, Марина Порошенко, местные выборы, Европейская солидарность
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