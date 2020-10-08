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"Европейская солидарность" потребовала созвать срочную сессию Киевсовета из-за ситуации с коронавирусом

Столице необходимо выделить дополнительное финансирование на больницы и оплату работы врачей, так как прирост больных за сутки в Киеве составляет более 10%, заявил глава киевского отделения "Европейской солидарности" и секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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Многие киевляне просто физически не смогут получать необходимое медицинское обеспечение в случае сложного течения болезни, заявили в партии
Многие киевляне просто физически не смогут получать необходимое медицинское обеспечение в случае сложного течения болезни, заявили в партии
Фото: kyiv.eurosolidarity.org

Депутаты Киевсовета от "Европейской солидарности" обратились к мэру Виталию Кличко с требованием созвать срочную внеочередную сессию Киевского городского совета, чтобы увеличить бюджетное финансирование врачей и медицинских учреждений столицы в связи с критической эпидемической ситуацией, заявил глава киевского отделения партии и секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. Об этом пишет сайт политической силы.

Прирост больных за сутки в Киеве составляет более 10%, напомнил он.

"И это создает крайне угрожающую ситуацию в городе, когда многие киевляне просто физически не смогут получать необходимое медицинское обеспечение в случае сложного течения болезни, – сказал политик. – На то, что такая негативная тенденция будет сохраняться в Украине и Киеве в дальнейшем, указывают прогнозы представителей Всемирной организации здравоохранения. Отмечу, что некоторые медицинские учреждения Киева, например, клинические больницы №6, №7, №9, уже имеют почти 100-процентную заполняемость коек больными COVID-19".

Прокопив считает, что государство пустило на самотек ситуацию с коронавирусом.

"Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить и финансово поддержать специалистов, которые сегодня оказались на передовой в борьбе с коронавирусом", – отметил секретарь Киевсовета.

В "Европейской солидарности" напомнили, что сегодня народные депутаты из фракции партии в Верховной Раде пришли в НАБУ с требованием провести расследование незаконных расходов государственных средств из фонда борьбы с коронавирусом. Нардепы планируют обратиться в административный суд по поводу законности действий правительства Дениса Шмыгаля по перераспределению этих средств.

В Украине с 29 сентября ежедневно (за исключением 5 октября) фиксировали более 4 тыс. новых случаев COVID-19. За прошлые сутки болезнь подтвердили у рекордного количества человек – 5397, жертвами коронавируса стали уже 4690 украинцев, в том числе 93 – за последние сутки.

В Киеве за сутки зафиксировали 422 новых случая коронавирусной инфекции, 11 человек умерли.

Теги: эпидемия, Киевсовет, Владимир Прокопив, финансирование, Европейская солидарность, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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