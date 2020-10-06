Если бы выборы в Раду проходили в ближайшее время, больше всего голосов набрали бы "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос

Согласно результатам опроса центра "Социальный мониторинг", партию "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду готовы поддержать 25,9% избирателей, которые намерены принять участие в голосовании и определились с выбором, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 22%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05% Фото: depositphotos.com

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, в парламент прошли бы четыре партии, свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг", обнародованные 6 октября на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Партию "Слуга народа" готовы поддержать 25,9% избирателей, которые намерены принять участие в голосовании и определились с выбором.

За "Оппозиционную платформу – За жизнь" проголосовали бы 22% респондентов, определившихся с выбором.

На третьем месте – "Европейская солидарность" (14,2%), на четвертом – "Батьківщина" (9,5%).

Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

Остальные политсилы, включенные в опрос, не преодолевают пятипроцентный барьер.

Опрос проводили в период с 20-го по 29 сентября методом face-to-face, погрешность составляет 1,1–1,9%. В исследовании приняли участие 3014 человек, рассказала на пресс-конференции глава правления Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко Ольга Балакирева.