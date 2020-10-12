Прокопив: "Евросолидарнисть" в Киевсовете не будет сотрудничать с пророссийскими силами

"Европейская солидарность" должна продемонстрировать мудрость и объединить разные политические силы перед угрозами, которые могут возникнуть после местных выборов, в первую очередь – перед угрозой "оккупации" Киева пророссийскими силами, заявил глава киевского отделения партии и секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Владимир Прокопив: К сожалению, есть определенная часть граждан, которые подвергаются пропаганде пятой колонны в Украине Фото: bigkyiv.com.ua

"Европейская солидарность" в Киевсовете готова объединяться только с проевропейскими партиями, сотрудничать с пророссийскими силами она не будет, так как это противоречит идеологии партии, заявил заявил глава киевского отделения политсилы и секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в интервью порталу "Большой Киев".

"У нас очень простая и понятная система координат. Невозможно объединение с теми партиями, которые точно не видят нашего будущего в Европе, а постоянно смотрят в сторону Москвы", – сказал политик.

Есть риск, что пророссийские политсилы получат представительство в Киевсовете, отметил он.

"К сожалению, есть определенная часть граждан, которые подвергаются пропаганде пятой колонны в Украине. Эта пропаганда иногда открыто льется как с украинских телеканалов, принадлежащих членам фракции ОПЗЖ, так и с российских телеканалов. Но я очень надеюсь, что киевляне, которые всегда задавали тренд всей Украине, не ошибутся в своем выборе, – подчеркнул Прокопив. – "Европейская Солидарность" должна продемонстрировать мудрость и объединить разные политические силы перед угрозами, которые могут возникнуть после этих выборов. В первую очередь – перед угрозой "оккупации" Киева пророссийскими силами".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.