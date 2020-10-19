Письмо к "Европейской солидарности" якобы от СБУ с запросом данных о выборах создавалось имитаторами российского происхождения – "Опора"

Письма якобы от СБУ с просьбой предоставить перечень кандидатов на местные выборы на Донбассе от "Европейской солидарности" проанализировали независимые друг от друга организации в Украине и Эстонии, сообщает гражданская сеть "Опора".

Эксперты выяснили, что для пересылки использовался похожий с СБУ адрес электронной почты Фото: ЕРА

Полученное партией "Европейская солидарность" письмо якобы от управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях с требованием предоставить информацию о своих кандидатах на местных выборах в этих регионах – поддельное.

Об этом 19 октября проинформировала гражданская сеть "Опора".

"Опора" обратилась к партии "Европейская солидарность" с просьбой предоставить сведения электронной переписки... По полученным данным "Опора" заручилась экспертизой двух независимых между собой организаций, а именно Лаборатории цифровой безопасности (Украина) и Международного центра обороны и безопасности (Эстония), выводы которых подтверждают факт имитации злоумышленниками российского происхождения переписки с незаконными требованиями со стороны СБУ, направленными партии "Европейская солидарность", – говорится в сообщении.

Эксперты, в частности, выяснили, что для пересылки злоумышленники использовали похожий с СБУ адрес электронной почты (osbu_don@ssu.gov.ua вместо usbu_don@ssu.gov.ua), автором PDF-файла является некий "Гарик", а языковой параметр документа – русскоязычный. Как следует из вывода программистов, файл был создан еще в 2015 году с помощью "очень старой версии" Office Word 10.

В "Опоре" считают, что "фактически это была провокация, целью которой стала публичная дискредитация СБУ, а также публичное противостояние между участниками избирательного процесса и органами власти в Украине".

"Выявленный факт является одним из вероятных свидетельств вмешательства России в избирательный процесс в Украине. "Опора" в свою очередь призывает Службу безопасности Украины и департамент киберполиции расследовать данный инцидент с целью установления происхождения этого письма и его отправителя, а не ограничиваться публичными заявлениями.

6 октября о получении письма якобы от СБУ сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. В СБУ заявили, что никаких писем не слали.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.