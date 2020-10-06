В "Европейской солидарности" заявили, что СБУ требует от них перечень кандидатов на выборы на Донбассе. СБУ отрицает

Нардеп от "Европейской солидарности" Александр Гончаренко продемонстрировал письмо, в котором якобы Служба безопасности Украины просит партию предоставить перечень всех кандидатов на местные выборы от партии, краткую характеристику и подробные биографические данные. В СБУ заявили, что никакого письма они не присылали.

Письмо Гончаренко (на фото) назвал давлением на партию и потребовал реакции от главы СБУ Баканова Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил в Facebook, что партия получила письмо от управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях с требованием предоставить информацию о своих кандидатах на местных выборах в этих регионах.

"В письме просят предоставить перечень всех кандидатов на местные выборы от нашей политической партии, краткую характеристику и подробные биографические данные на каждого кандидата от ЕС, а также информацию по затраченным средствам на предвыборную кампанию и источники их происхождения", – сообщил нардеп.

Письмо Гончаренко назвал давлением на партию и потребовал реакции от главы СБУ Ивана Баканова.

Вместе с тем, в СБУ сообщили, что никаких писем партии они не слали.

"В частности, такие выходные номера в "документе", на который ссылается партия, не используются Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит. Кроме того, руководитель, чья поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не исполнял временные обязанности начальника управления", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что все заявления представителей фракции "Европейская солидарность" по поводу этого письма следует рассматривать "исключительно через призму политических выборов и желания получить дополнительные электоральные баллы".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.