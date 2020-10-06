ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В "Европейской солидарности" заявили, что СБУ требует от них перечень кандидатов на выборы на Донбассе. СБУ отрицает

Нардеп от "Европейской солидарности" Александр Гончаренко продемонстрировал письмо, в котором якобы Служба безопасности Украины просит партию предоставить перечень всех кандидатов на местные выборы от партии, краткую характеристику и подробные биографические данные. В СБУ заявили, что никакого письма они не присылали.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Письмо Гончаренко (на фото) назвал давлением на партию и потребовал реакции от главы СБУ Баканова
Письмо Гончаренко (на фото) назвал давлением на партию и потребовал реакции от главы СБУ Баканова
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил в Facebook, что партия получила письмо от управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях с требованием предоставить информацию о своих кандидатах на местных выборах в этих регионах. 

"В письме просят предоставить перечень всех кандидатов на местные выборы от нашей политической партии, краткую характеристику и подробные биографические данные на каждого кандидата от ЕС, а также информацию по затраченным средствам на предвыборную кампанию и источники их происхождения", – сообщил нардеп.

Письмо Гончаренко назвал давлением на партию и потребовал реакции от главы СБУ Ивана Баканова.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/3510536682318877/

Вместе с тем, в СБУ сообщили, что никаких писем партии они не слали.

"В частности, такие выходные номера в "документе", на который ссылается партия, не используются Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит. Кроме того, руководитель, чья поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не исполнял временные обязанности начальника управления", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что все заявления представителей фракции "Европейская солидарность" по поводу этого письма следует рассматривать "исключительно через призму политических выборов и желания получить дополнительные электоральные баллы".

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2830544653842188

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: СБУ, выборы, Алексей Гончаренко, местные выборы, Европейская солидарность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Длинные волосы и плюс шесть килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс шесть килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Дочь Сталлоне показала фигуру в купальнике
Дочь Сталлоне показала фигуру в купальнике
Водянова позировала в маске от Louis Vuitton
Водянова позировала в маске от Louis Vuitton
Ежов позировал в обнимку с Поляковой
Ежов позировал в обнимку с Поляковой
Финалистка российского "Холостяка" Короткова совершила ДТП со смертельным исходом – СМИ
Финалистка российского "Холостяка" Короткова совершила ДТП со смертельным исходом – СМИ
Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео
Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео
Орбакайте показала, как собирает урожай яблок
Орбакайте показала, как собирает урожай яблок
Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет
Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет
90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль
90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль
Победитель "Евровидения 2019" Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха
Победитель "Евровидения 2019" Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха
"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации
"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
В США умер актер, известный по сериалам "Твин Пикс" и "Черный список"
В США умер актер, известный по сериалам "Твин Пикс" и "Черный список"
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
Tarabarova расскажет о своей беременности в реалити-шоу
Tarabarova расскажет о своей беременности в реалити-шоу
"Нет ничего сексуальнее женщины с волосами на теле". Дочь Мадонны продемонстрировала пикантную небритость
"Нет ничего сексуальнее женщины с волосами на теле". Дочь Мадонны продемонстрировала пикантную небритость
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
"Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS