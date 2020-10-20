ГОРДОН
 
 
Юрий Сапронов
Юрий Сапронов

Харьковский бизнесмен.


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Не голосуйте за "временно неработающих"! Заработная плата в местных советах не предусмотрена. За счет чего они жить будут?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Это не агитация за или против партий. Это агитация против конкретных людей в разных политических силах.

Не голосуйте за "временно неработающих"!

За счет чего они жить будут, если у них нет работы? Заработная плата в местных советах не предусмотрена. Зачем вам в местных советах люди, которые идут туда, чтобы что-то у вас сп…здить?

Задайте им простые вопросы:

  1. Сколько налогов они и их компания заплатили в бюджет?
  2. Сколько рабочих мест они создали?
  3. Сколько инвестиций привлекли в ваш город, в Украину?

Поищите, есть ли у них история успеха за последние годы? Программы можно не читать. Они одинаковые.

Не голосуйте за безработных!

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, выборы, Юрий Сапронов, местные выборы
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