Не голосуйте за "временно неработающих"! Заработная плата в местных советах не предусмотрена. За счет чего они жить будут?

Это не агитация за или против партий. Это агитация против конкретных людей в разных политических силах.

Не голосуйте за "временно неработающих"!

За счет чего они жить будут, если у них нет работы? Заработная плата в местных советах не предусмотрена. Зачем вам в местных советах люди, которые идут туда, чтобы что-то у вас сп…здить?

Задайте им простые вопросы:

Сколько налогов они и их компания заплатили в бюджет? Сколько рабочих мест они создали? Сколько инвестиций привлекли в ваш город, в Украину?

Поищите, есть ли у них история успеха за последние годы? Программы можно не читать. Они одинаковые.

Не голосуйте за безработных!

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора