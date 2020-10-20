Не голосуйте за "временно неработающих"! Заработная плата в местных советах не предусмотрена. За счет чего они жить будут?

Харьковский бизнесмен.
Это не агитация за или против партий. Это агитация против конкретных людей в разных политических силах.
Не голосуйте за "временно неработающих"!
За счет чего они жить будут, если у них нет работы? Заработная плата в местных советах не предусмотрена. Зачем вам в местных советах люди, которые идут туда, чтобы что-то у вас сп…здить?
Задайте им простые вопросы:
Поищите, есть ли у них история успеха за последние годы? Программы можно не читать. Они одинаковые.
Не голосуйте за безработных!
Источник: Sapronov Yuri / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора