Адвокат заявил о подготовке массовой фальсификации на местных выборах в Затоке Одесской области

С августа по октябрь в курортных поселках Затока и Каролино-Бугаз Одесской области, объединенных в одну общину, прописались более 1200 человек, заявил адвокат Станислав Клименко.

Клименко: Получается, что за пару месяцев сменили место регистрации на Затоку больше людей, чем живет в самой Затоке. Это рекорд в Украине Фото: dumskaya.net

В Одесской области в территориальных общинах перед выборами массово прописываются новые люди, что может свидетельствовать о подготовке к фальсификациям, заявил адвокат Станислав Клименко в комментарии местному изданию "Думская".

Он рассказал, что с августа по октябрь 2020 года в курортных поселках Затока и Каролино-Бугаз, которые объединены в одну общину, прописались более 1200 человек. Раньше в этих двух населенных пунктах было зарегистрировано около 1000 избирателей.

"Получается, что за пару месяцев сменили место регистрации на Затоку больше людей, чем живет в самой Затоке. Это рекорд в Украине, такой массовой регистрации нет больше нигде, – подчеркнул юрист. – В поселке однозначно говорят, что такие действия являются попыткой местной власти и лично экс-секретаря сельсовета Вячеслава Бокия сохранить и увеличить влияние на будущую громаду, в первую очередь на продажу курортной земли стоимостью миллионы долларов".

Адвокат отметил, что пять лет назад в Затоке была аналогичная ситуация перед выборами.

"Но суды – сначала Белгород-Днестровский, а потом апелляционный административный суд – стали на сторону закона и выписали более 700 человек. Хотя, по моей информации, Бокий и его соратники по преступной группе предлагали судьям солидные вознаграждения. Сейчас они будут деньгами, земельными участками, угрозами и минированиями влиять на судей, чтобы оставить всех прописанных и захватить власть в будущей громаде. Но мы идем в суд и надеемся, что судьи дадут правовую оценку этой ситуации, несмотря на все так называемые соблазны. Власть в Затоке и Каролино-Бугазе должны выбирать только местные жители, а не автобусы с "мертвыми душами". Это наша задача, и мы будем за нее бороться всеми законными способами!" – подчеркнул Клименко.

"Думская" напомнила, что Бокий фигурирует в трех уголовных производствах и находится в розыске: он не явился на несколько судебных заседаний, где ему должны были выбирать меру пресечения. Бокию инкриминируют организацию заказного убийства, присвоение бюджетных средств и вымогательство взятки.

О рекордном количестве новых избирателей в Затоке 16 октября заявлял замглавы МВД Антон Геращенко, писала пресс-служба ведомства.

"Рекорд был зафиксирован в Затоке Одесской области, где за месяц появилось 25% таких избирателей. По десяткам таких фактов были начаты уголовные производства, определенные лица хотели увеличить количество избирателей, чтобы повлиять на результат волеизъявления. В первую очередь это касалось небольших ОТО. Как правило, это ОТО вокруг Киева или на берегу моря в Одесской области – где очень дорогая земля и постоянно идут споры за землю", – акцентировал Геращенко.

Он отметил, что факты незаконного вмешательства в Единый реестр избирателей были прекращены, и лиц, не имеющих права голосовать в этих ОТО, не допустят к выборам.