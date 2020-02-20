Юристы заявили, что в Затоке Одесской области происходит попытка хищения курортной земли

По оценке команды адвокатов, стоимость земельной махинации в курортном поселке составляет более 250 млн грн.

Группа юристов заявила, что в поселке городского типа Затока Одесской области происходит попытка хищения курортной земли стоимостью свыше 250 млн грн. Об этом на пресс-конференции 20 февраля рассказали партнер эстонского инвестора Марселя Вихмана Александр Погорелый, правозащитники Станислав Клименко и Анна Гнатенко, которая представляет общественную организацию ГО "Пляжи Затоки", пишет "Одесса медиа".

"Более полутора лет мы собирали информацию, выстраивали связи, и сегодня нам известно все, вплоть до фамилий подставных людей, на которых оформлена эта земля, и реальных получателей, которые занимают высокие посты в правоохранительных органах. Почему именно сегодня? По нашей информации, завтра должна состояться тайная сессия поселкового совета, где конкретно она пройдет, никто не знает, даже депутатам об этом сообщат в последний момент. На сессии земля будет окончательно роздана в собственность", – заявил Погорелый.

Клименко убежден, что в схеме задействованы представители власти и силовики.

"Такую крупную аферу невозможно провернуть без содействия чиновников всех уровней, судей и правоохранителей. Мы выяснили всю цепочку реализации преступной схемы. К ней причастны в первую очередь Вячеслав Бокий, и.о главы поселка, подконтрольные ему депутаты поселкового совета, включая главу земельной комиссии Наталью Вернигору, землеустроители, руководство управления архитектуры Белгород-Днестровского горсовета, управления Госгеокадастра в Одесской области – они делали проекты землеотвода, выдавали поддельные согласования, проводили сложнейшие экспертизы в течение всего нескольких дней", – утверждает он.

Адвокаты считают, что правоохранители специально "хоронят" дело и для этого замгенпрокурора Виктор Трепак передал его в Херсонскую область.

"Еще в августе 2019 года на пресс-конференции, обращенной к президенту Зеленскому, я называл фамилии тех, кто крышует Бокия и ОПГ. Это и экс-заместитель главы СБУ [Павел] Демчина, у которого и после увольнения со службы остались рычаги влияния, и бывший заместитель генерального прокурора [Сергей] Кизь, и начальник управления защиты экономики Одесской области [Алексей] Семенцов, бывший начальник следствия Белгорода-Днестровского Андрей Мащенко, глава Беляевской райгосадминистрации и бывший УБОПовец Василий Самокиш, общение с которыми выстраивала правая рука Бокия, "черный риелтор" Мария Пилева. После этого СБУ открыла на меня охоту, сфальсифицировала уголовное дело и пыталась закрыть в СИЗО, но я продолжил расследование. И теперь, когда мы знаем все фамилии подставных лиц и их связь с указанными правоохранителями, мы с уверенностью можем утверждать об их причастности, а все доказательства уже переданы в НАБУ. Надеюсь, совсем скоро вся страна услышит о громких задержаниях перечисленных мною лиц", – заявил Погорелый.

Гнатенко рассказала, что юристы установили 87 подставных лиц, на каждое из которых оформлено примерно по 10 соток земли. По ее данным, жителей Затоки среди них нет. Половина территории пляжей Затоки попадет в результате в частные руки, заявили адвокаты и предоставили журналистам выписки из кадастровых карт, списки с фамилиями владельцев участков и координаты участков на Google-картах.

21 декабря Служба безопасности Украины сообщила, что депутата, члена исполкома и временно исполняющего обязанности главы поселкового совета Затоки поймали на вымогательстве взятки. По версии следствия, мужчины требовали у частного предпринимателя $87 тыс. за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне. Депутата задержали во время получения первой части взятки в размере $11 тыс. Во время обысков по месту проживания и работы фигурантов сотрудники СБУ изъяли 1,24 млн грн. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Бокий также фигурирует в деле о покушении на Погорелого. На Погорелого было организовано покушение в 2016 году. По словам адвоката, правоохранители установили, что заказчиком убийства был тогдашний секретарь поселкового совета Бокий, производства по нему и другим обвиняемым были переданы в суд, но подозреваемых выпустили из-под стражи.

В августе 2019 года на пресс-конференции Погорелый рассказал, что в Затоке с 2012 года действует преступная группировка, в которую входят депутаты поселкового совета и представители правоохранительных органов. Адвокат сообщил, что в августе 2015 года от инвестора Вихмана потребовали долю в бизнесе в 30%, около 35 раз имущество бизнесмена поджигали.