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"Врачи эмоционально и физически истощены". В Минздраве рассказали, сколько медиков умерло от COVID-19

Украинские врачи, которые лечат коронавирусную инфекцию, круглосуточно работают в тяжелом режиме, а выходя из больниц, видят, как украинцы нарушают карантинные нормы, это "эмоционально влияет", подчеркнул главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Украинские медики (на фото тернопольский врач Иван Венжинович, который лечил пациентов с COVID-19 с первых дней эпидемии в Украине и умер от коронавируса) физически и эмоционально истощены, рассказал Ляшко
Украинские медики (на фото – тернопольский врач Иван Венжинович, который лечил пациентов с COVID-19 с первых дней эпидемии в Украине и умер от коронавируса) физически и эмоционально истощены, рассказал Ляшко
Фото: Vandog Agency / Facebook

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине умерли 140 медиков с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом в интервью Общественному рассказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что украинская система здравоохранения может выдержать рост заболеваемости COVID-19, при котором ежесуточно будут фиксировать 15–17 тыс. новых случаев болезни.

"Но мы не хотим, чтобы это происходило, поскольку это значительная нагрузка на врачей. Врачи эмоционально истощены, физически истощены. Они работают круглосуточно в тяжелом режиме, выходят и постоянно видят нарушения противоэпидемиологических норм: люди не надевают маски, не соблюдают дистанцию, я уже не говорю о мытье рук. И это эмоционально влияет. Здесь они спасают жизни, а тут кто-то не слушает", – добавил Ляшко.

Замминистра рассказал, что сейчас после смерти медработника, у которого подтвержден COVID-19, проводится расследование, после которого принимают решение о выплате компенсаций его родственникам.

"Мы с Минсоцполитики обсудили, как упростить процедуру проведения таких расследований для работников, оказывающих помощь в больницах пациентам с СOVID-19. Если человек работает в больнице, получает 300% надбавки, заразился, произошел летальный случай, то дополнительных расследований не нужно, поскольку документально все и так зафиксировано, что он работает с больными коронавирусной болезнью", – добавил он.

Верховная Рада в мае 2020 года приняла закон, которым приравняла умерших от коронавируса медиков к погибшим военным. Семьям умерших от COVID-19 медиков должны выплачивать по 1,576 млн грн, медикам, которые из-за работы с коронавирусом получили инвалидность, – от 630,6 тыс. грн до 840,8 тыс. грн – в зависимости от группы инвалидности, сообщали в Фонде социального страхования Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 7014 случаев инфицирования, с начала пандемии коронавирусом заразилось 337 410 украинцев, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели.

Теги: Украина, эпидемия, медики, выплаты, Минздрав, больницы, врачи, погибшие, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, компенсация, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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