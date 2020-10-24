Кличко заболел COVID-19

По словам мэра Киева Виталия Кличко, он чувствует себя хорошо, но из-за заболевания коронавирусной инфекцией уходит на самоизоляцию и будет работать из дома.

Киевский городской голова Виталий Кличко 24 октября сообщил в Telegram, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

"Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", – написал он.

Кличко сообщил, что регулярно посещал инфекционные больницы, но "пытался беречься".

"Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать буду из дома", – отметил он.