Кличко заболел COVID-19

Киевский городской голова Виталий Кличко 24 октября сообщил в Telegram, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.
"Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", – написал он.
Кличко сообщил, что регулярно посещал инфекционные больницы, но "пытался беречься".
"Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать буду из дома", – отметил он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 7014 случаев инфицирования, с начала пандемии коронавирусом заразилось 337 410 украинцев, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели. В Киеве число случаев COVID-19 достигло 33 695 (+560 за последние сутки).