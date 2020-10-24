Президент Польши заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда в связи с выявлением коронавируса ушел на самоизоляцию.

Дуда чувствует себя хорошо, сообщил его пресс-секретарь Фото: EPA

У президента Польши Анджея Дуды в пятницу, 23 октября, диагностировали заражение коронавирусом. Об этом 24 октября в Twitter сообщил пресс-секретарь главы польского государства Блажей Спихальский.

"В соответствии с рекомендациями, вчера президент Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с медицинскими службами", – написал Спихальский.

Szanowni Pa * stwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda mia * wykonany test na obecno * koronawirusa. Wynik okaza * si * pozytywny. Prezydent czuje si * dobrze. Jeste * my w sta * ym kontakcie z odpowiednimi s * u * bami medycznymi. — B * a * ej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Он добавил, что Дуда в связи с выявлением коронавирусной инфекции отправился на самоизоляцию.

W zwi * zku z pozytywnym wynikiem testu na obecno * koronawirusa u Prezydenta RP informuj * * e udaj * si * na kwarantann * . — B * a * ej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в мире почти достигло 42,2 млн, 28,55 млн человек вылечились, 1,14 млн умерли.

В Польше к утру 24 октября подтверждено более 228 тыс. случаев заражения, скончалось 4,1 тыс. человек.