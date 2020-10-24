В США одобрили первый препарат для лечения COVID-19

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения заявляла, что препарат ремдесивир, одобренный для лечения COVID-19 в США, неэффективен.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Veklury (ремдесивир) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 22 октября.

Препарат стал первым и на данный момент единственным лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19.

"Ремдесивир одобрен для использования у взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше и весом не менее 40 кг для лечения коронавирусной инфекции. Veklury следует вводить только в больнице или в медицинских учреждениях, способных оказать неотложную помощь", – сказано в сообщении.

Комиссар FDA Стивен Хан заявил, что эффективность ремдесивира "подтверждается данными нескольких клинических испытаний".

Ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. В мае этого года власти США разрешили применять его для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. В июне аналогичное разрешение было выдано в ЕС.

В середине октября Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов по всему миру.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в мире почти достигло 42,2 млн, 28,55 млн человек вылечились, 1,14 млн умерли.