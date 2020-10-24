Ближайшие месяцы будут очень тяжелыми из-за коронавируса – гендиректор ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал лидеров стран мира принять незамедлительные меры для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Стремительный рост заболеваемости COVID-19 наблюдают в "очень многих странах", сказал Гебрейесус Фото: ЕРА

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге 23 октября заявил, что мир находится на критическом этапе пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Расшифровку его выступления приводит сайт ВОЗ.

"Мы находимся на критическом этапе этой пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся на опасном пути", – сказал он.

Гебрейесус сообщил, что стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируют в "очень многих странах", больницы и отделения интенсивной терапии работают на пределе возможностей.

"Мы настоятельно призываем лидеров принять незамедлительные меры, чтобы не допустить дальнейших ненужных смертей, а также – катастрофических нагрузок в службах здравоохранения и закрытия школ. Я уже говорил в феврале и повторяю сегодня: это не учения", – подчеркнул он.