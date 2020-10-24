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Корниенко о COVID-19: Мне не повезло – течение болезни было тяжелым

Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко сообщил, что 16 дней провел в Александровской больнице в Киеве, где лечился от коронавирусной инфекции COVID-19.

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Корниенко: Как вы знаете, 80% больных COVID-19 переносят его в легкой форме. К сожалению, мне не повезло попасть в эти 80% течение болезни было тяжелым
Корниенко: Как вы знаете, 80% больных COVID-19 переносят его в легкой форме. К сожалению, мне не повезло попасть в эти 80% – течение болезни было тяжелым
Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко сообщил 23 октября в Facebook, что его выписали из Александровской больницы в Киеве после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. 

"Как вы знаете, 80% больных COVID-19 переносят его в легкой форме. К сожалению, мне не повезло попасть в эти 80% – течение болезни было тяжелым. 16 дней я провел в этом корпусе, из них часть – в отделении интенсивной терапии. Обо мне заботились несколько врачей, благодаря чему я достаточно быстро начал выздоравливать. Сейчас со мной, моим здоровьем все в порядке: ПЦР-тест – отрицательный", – сказал он в видеокомментарии, записанном на фоне одного из корпусов больницы. 

Корниенко уточнил, что продолжит находиться на больничном дома, так как ему еще нужно время на реабилитацию. 

https://www.facebook.com/oskorniyenko/videos/1766065530209637/

1 октября Корниенко сообщал, что у него "ковид Шредингера": экспресс-тест и ПЦР-исследование показывали отрицательный результат, но наблюдались симптомы коронавирусной инфекции.

Спикер парламента Дмитрий Разумков 19 октября рассказывал, что в Верховной Раде COVID-19 болеют или уже переболели 60 народных депутатов (всего в состав парламента сейчас входит 423 нардепа). Из-за вспышки коронавируса Рада в этом месяце собиралась на пленарное заседание только раз – 20 октября. В остальные дни из-за вспышки коронавируса нардепы работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: больница, лечение, болезнь, Александр Корниенко, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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