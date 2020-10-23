Украинский бизнесмен Боголюбов заразился коронавирусом

Представители бывшего владельца "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова в Высоком суде Лондона сообщили, что он болен COVID-19.

Украинский миллиардер и бывший владелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов заразился коронавирусом.

Как пишет "НВ Бизнес", об этом 23 октября на заседании Высокого суда Лондона по иску российской компании "Татнефть" рассказал представитель бизнесмена.

Никаких других подробностей о состоянии 58-летнего Боголюбова издание не сообщило.

"Татнефть" обвиняет бизнесменов Боголюбова, Игоря Коломойского, Александра Ярославского и главу компании "Укртатнафта" Павла Овчаренко в причастности к "схеме вывода нефтяных платежей". В "Транснефти" считают, что ответчики присвоили себе часть денег, которую "Укртатнафта" должна была заплатить российской компании за поставленную в 2007 году нефть. "Транснефть" хочет взыскать с ответчиков $334 млн.

Боголюбов занимает пятое место в рейтинге самых богатых украинцев, которые составляют НВ и инвестиционная компания Dragon Capital. Его состояние эксперты оценивают в $1,376 млрд.

В 2017 году Боголюбов заявил, что у него есть четыре гражданства: Украины, Великобритании, Израиля и Кипра. Но в 2019 году он назвал себя подданным Великобритании. Боголюбов сказал, что из украинского гражданства вышел в 2017 году, а в 2019 году получил вид на жительство в Украине.

По состоянию на 23 октября коронавирус в Украине подтвердили у 330 396 человек, из них 6164 умерли, а 137 578 выздоровели.