Коломойский, Боголюбов, Григоришин, Гайдук, Киперман. Кипрский сайт рассекретил список "подозрительных лиц", получивших гражданство

На Кипре разгорается скандал, связанный с предоставлением гражданства страны лицам, входившим в "зону высокого риска". Сайт Politis 6 сентября опубликовал ранее засекреченный список из 34 украинцев, россиян и жителей других стран, которых прежние власти натурализовали в обмен на инвестиции.
Перечень президент Кипра Никос Анастасиадис отправил партийным лидерам страны. Сайт получил доступ к документу и решил его обнародовать после того, как его источники в правительстве заверили, что гриф "секретно" с документа снят.
Гражданство Кипра предоставляли "политически значимым лицам", или тем, кто был обвинен и осужден в своих странах, или входил в правление компаний, на которые были наложены санкции, утверждает издание.
В списке пятеро украинских бизнесменов:
Гайдук (экс-совладелец ИСД) фигурирует в списке как "политически значимое лицо" – вице-премьер (2002–2003) и секретарь СНБО Украины (2006–2007).
Коломойского на момент получения паспорта обвиняли в серии рейдерских захватов с применением силы и грабительских методов ведения бизнеса, а также даче недостоверных показаний в судах.
Григоришину несколько раз запрещали въезд в Украину – за незаконное хранение оружия и участие в рейдерских атаках. Власти РФ преследовали его за неуплату налогов.
Основная часть подозрительных натурализаций приходится на годы правления президента Димитриса Христофиаса (2008–2013), отмечает Politis.
В 2017 году The Guardian впервые написала, что Коломойский, Боголюбов и Григоришин купили "золотую визу" – паспорта Кипра – в обмен на инвестиции в эту страну. Коломойский в 2018 году подтвердил, что у него есть гражданство Украины, Израиля и Кипра.