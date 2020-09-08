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Коломойский, Боголюбов, Григоришин, Гайдук, Киперман. Кипрский сайт рассекретил список "подозрительных лиц", получивших гражданство

Пятеро украинских бизнесменов – Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Григоришин, Виталий Гайдук и Михаил Киперман – получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции. Их натурализацию нынешние власти считают подозрительной, поскольку эти лица входили в "зону высокого риска", пишет сайт Politis.

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Коломойский не скрывает наличие кипрского гражданства
Коломойский не скрывает наличие кипрского гражданства
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На Кипре разгорается скандал, связанный с предоставлением гражданства страны лицам, входившим в "зону высокого риска". Сайт Politis 6 сентября опубликовал ранее засекреченный список из 34 украинцев, россиян и жителей других стран, которых прежние власти натурализовали в обмен на инвестиции.

Перечень президент Кипра Никос Анастасиадис отправил партийным лидерам страны. Сайт получил доступ к документу и решил его обнародовать после того, как его источники в правительстве заверили, что гриф "секретно" с документа снят.

Гражданство Кипра предоставляли "политически значимым лицам", или тем, кто был обвинен и осужден в своих странах, или входил в правление компаний, на которые были наложены санкции, утверждает издание.

В списке пятеро украинских бизнесменов:

  • Игорь Коломойский (гражданство также дали его жене и дочери);
  • Геннадий Боголюбов;
  • Константин Григоришин (на момент получения кипрского паспорта являлся гражданином России);
  • Виталий Гайдук (его супруге дали гражданство на два года раньше);
  • Михаил Киперман (член наблюдательного совета "Укрнафти", паспорт получила и его жена).

Гайдук (экс-совладелец ИСД) фигурирует в списке как "политически значимое лицо" – вице-премьер (2002–2003) и секретарь СНБО Украины (2006–2007).

Коломойского на момент получения паспорта обвиняли в серии рейдерских захватов с применением силы и грабительских методов ведения бизнеса, а также даче недостоверных показаний в судах.

Григоришину несколько раз запрещали въезд в Украину – за незаконное хранение оружия и участие в рейдерских атаках. Власти РФ преследовали его за неуплату налогов.

Основная часть подозрительных натурализаций приходится на годы правления президента Димитриса Христофиаса (2008–2013), отмечает Politis.

В 2017 году The Guardian впервые написала, что Коломойский, Боголюбов и Григоришин купили "золотую визу" – паспорта Кипра – в обмен на инвестиции в эту страну. Коломойский в 2018 году подтвердил, что у него есть гражданство Украины, Израиля и Кипра.

Теги: Россия, Украина, Кипр, Игорь Коломойский, паспорт, гражданство, Геннадий Боголюбов, украинцы, Константин Григоришин, Никос Анастасиадис, Виталий Гайдук, Михаил Киперман
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