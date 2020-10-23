ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд по суточному приросту больных COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, 23 октября в мире коронавирусную инфекцию подтвердили у более чем 445 тыс. человек.

В мире больше 41,5 млн человек заболели COVID-19 Фото: EPA

23 октября в мире установлен новый рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев корронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За 24 часа COVID-19 обнаружили у 445 419 человек.

Предыдущий рекорд был установлен сутками ранее – 429 411 новых больных.

По состоянию на 23 октября число инфицированных коронавирусом превысило в мире 41,5 млн.

Тройка стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 остается прежней: США (8,2 млн), Индия (7,7 млн), Бразилия (5,2 млн). На четвертом месте – Россия (1,4 млн), на пятом – Аргентина (1 млн).

Число смертей среди больных коронавирусной инфекцией составляет в мире на 23 октября более 1,134 млн. За последние сутки скончалось 6512 пациентов.