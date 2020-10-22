В мире COVID-19 заболели почти 41,2 млн человек

Коронавирусом в мире по состоянию на утро 3 октября заразилось почти 41,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.
Во всем мире от COVID-19 умерло 1 млн 130 тыс. человек, выздоровело – 28 млн 40 тыс.
Страны с наибольшим распространением COVID-19:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.