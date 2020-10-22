В мире COVID-19 заболели почти 41,2 млн человек

С начала пандемии во всем мире от COVID-19 умерло 1 млн 130 тыс. человек, выздоровело – 28 млн 40 тыс.

Коронавирусом в мире по состоянию на утро 3 октября заразилось почти 41,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Во всем мире от COVID-19 умерло 1 млн 130 тыс. человек, выздоровело – 28 млн 40 тыс.

Страны с наибольшим распространением COVID-19:

США (8,3 млн заболевших, 222,2 тыс. умерших, 3,2 млн выздоровевших);

Индия (7,7 млн заболевших, 115,9 тыс. умерших, 6,8 млн выздоровевших);

Бразилия (5,3 млн заболевших, 155,4 тыс. умерших, 4,5 млн выздоровевших);

Россия (1,4 млн заболевших, 24,8 тыс. умерших, 1,09 млн выздоровевших);

Аргентина (1,04 млн заболевших, 27,5 тыс. умерших, 540,5 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.