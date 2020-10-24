В Украине за сутки коронавирусом заразилось более 7 тыс. человек

В Украине за сутки 23 октября коронавирус подтвержден у 7014 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 24 октября.
Умерло от коронавируса за сутки 125 человек, 2177 выздоровели.
Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 337 410 человек, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
- Винницкая область – 9081;
- Волынская область – 12 009;
- Днепропетровская область – 12 685;
- Донецкая область – 8410;
- Житомирская область – 11 748;
- Закарпатская область – 12 801;
- Запорожская область – 7792;
- Ивано-Франковская область – 17 984;
- Киев – 33 695;
- Киевская область – 14 247;
- Кировоградская область – 1955;
- Луганская область – 3083;
- Львовская область – 26 868;
- Николаевская область – 6790;
- Одесская область – 21 491;
- Полтавская область – 7694;
- Ровенская область – 17 257;
- Сумская область – 10 112;
- Тернопольская область – 18 849;
- Харьковская область – 32 112;
- Херсонская область – 3061;
- Хмельницкая область – 12 863;
- Черкасская область – 7921;
- Черновицкая область – 19 116;
- Черниговская область – 7786.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.