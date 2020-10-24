В Украине за сутки коронавирусом заразилось более 7 тыс. человек

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 337 410 человек, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели.

За сутки в Украине выздоровело от коронавируса 2177 человек Фото: EPA

В Украине за сутки 23 октября коронавирус подтвержден у 7014 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 24 октября.

Умерло от коронавируса за сутки 125 человек, 2177 выздоровели.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 337 410 человек, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 9081;

Волынская область – 12 009;

Днепропетровская область – 12 685;

Донецкая область – 8410;

Житомирская область – 11 748;

Закарпатская область – 12 801;

Запорожская область – 7792;

Ивано-Франковская область – 17 984;

Киев – 33 695;

Киевская область – 14 247;

Кировоградская область – 1955;

Луганская область – 3083;

Львовская область – 26 868;

Николаевская область – 6790;

Одесская область – 21 491;

Полтавская область – 7694;

Ровенская область – 17 257;

Сумская область – 10 112;

Тернопольская область – 18 849;

Харьковская область – 32 112;

Херсонская область – 3061;

Хмельницкая область – 12 863;

Черкасская область – 7921;

Черновицкая область – 19 116;

Черниговская область – 7786.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.