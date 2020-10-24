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В Украине за сутки коронавирусом заразилось более 7 тыс. человек

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 337 410 человек, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели.

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За сутки в Украине выздоровело от коронавируса 2177 человек
За сутки в Украине выздоровело от коронавируса 2177 человек
Фото: EPA

В Украине за сутки 23 октября коронавирус подтвержден у 7014 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 24 октября.

Умерло от коронавируса за сутки 125 человек, 2177 выздоровели.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 337 410 человек, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так: 

  • Винницкая область – 9081;
  • Волынская область – 12 009;
  • Днепропетровская область – 12 685;
  • Донецкая область – 8410;
  • Житомирская область – 11 748;
  • Закарпатская область – 12 801;
  • Запорожская область – 7792;
  • Ивано-Франковская область – 17 984;
  • Киев – 33 695;
  • Киевская область – 14 247;
  • Кировоградская область – 1955;
  • Луганская область – 3083;
  • Львовская область – 26 868;
  • Николаевская область – 6790;
  • Одесская область – 21 491;
  • Полтавская область – 7694;
  • Ровенская область – 17 257;
  • Сумская область – 10 112;
  • Тернопольская область – 18 849;
  • Харьковская область – 32 112;
  • Херсонская область – 3061;
  • Хмельницкая область – 12 863;
  • Черкасская область – 7921;
  • Черновицкая область – 19 116;
  • Черниговская область – 7786.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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