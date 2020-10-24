Европа стала вторым регионом в мире, где от коронавируса умерли 250 тыс. человек – Reuters

По подсчетам агентства Reuters, Россия лидирует по суточному приросту смертей в Европе.

Европа стала вторым регионом в мире после Америки, где зарегистрировано более 250 тыс. связанных с коронавирусной инфекцией смертей. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные подсчеты.

Примерно две трети из 250 тыс. летальных исходов приходится на Великобританию, Италию, Францию, Россию, Бельгию и Испанию.

По общему количеству умерших первое место занимает Соединенное Королевство (45 тыс. человек), за ней следуют Италия (37 тыс.), Испания (34 тыс.), Франция (34 тыс.) и Россия (25 тыс.). При этом по суточному приросту смертей первое место занимает Россия (250 человек за последние сутки).

Всего, согласно подсчетам агентства, на Европу приходится почти 19% смертей и около 22% случаев заболевания в мире (в странах региона коронавирусом заразились примерно 8 млн человек).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в мире почти достигло 42,28 млн, 28,6 млн человек вылечились, 1,14 млн умерли.