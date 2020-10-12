Больницы получили более 1,3 млрд грн на выплату повышенных зарплат медикам – Нацслужба здоровья Украины

Финансирование по дополнительным договорам для выплаты повышенных зарплат за сентябрь получили 1515 медицинских учреждений Украины. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) перечислила медицинским учреждениям более 1,3 млрд грн на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и октябре. Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ 12 октября.

Оплаты по дополнительным договорам за сентябрь на сумму более 1,225 млрд грн получили 1515 медицинских учреждений. 141 заведение получило оплаты от НСЗУ уже за октябрь на общую сумму 101 млн 800 тыс. грн, сказано в сообщении.

"На сегодня свои предложения в НСЗУ подали все медицинские учреждения, имеющие право на получение доплат для повышения зарплат врачам. Из них 585 заключили договор с НСЗУ, еще два договора подписаны со стороны НСЗУ и отправлены на подписание поставщикам услуг, договоры с семью заведениями находятся на стадии согласовании. Два заведения подали предложения с ошибками, они должны их исправить, после чего будет заключен договор", – отметили в службе здоровья.

С 1 сентября медицинские учреждения, оказывающие специализированную, высокоспециализированную, паллиативную помощь, медицинскую реабилитацию и экстренную помощь, получают от НСЗУ дополнительное финансирование для повышения зарплат медработникам. Зарплаты врачей были повышены на 70%, специалистов с базовым и неполным высшим медицинским образованием – на 50%, младших медицинских сестер – на 25%, подчеркнули в службе здоровья.

О намерении повысить зарплаты медикам на 25–70% 17 июня объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он оценивал ежемесячные затраты на повышение выплат медицинским работникам в 2 млрд грн. По словам Зеленского, такое решение позволит поднять зарплаты медикам второго звена, "пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году".

В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября зарплаты всем медицинским работникам в Украине повысят на 25–75%.