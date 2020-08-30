Шмыгаль: Ожидаем, что в 2022 году средние зарплаты по Украине будут на уровне 15 тыс. грн

В июне средние реальные зарплаты украинцев превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинское правительство ожидает, что в 2022 году в стране средние зарплаты будут на уровне 15 тыс. грн. Об этом 29 августа в Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. грн. Экономика начала восстанавливаться, а люди – возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022 году средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тыс. грн", – написал он.

Премьер также добавил, что уже более 5 млрд кредитов выдали по программе "5–7–9%" и еще более 300 млн грн компенсировали фермерам, чтобы они могли получить дешевый ресурс для развития собственного дела.

"Промышленность в июле продолжила демонстрировать рост (+1,4% по сравнению с июнем этого года). Через пик экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние три месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", – отметил он.

Шмыгаль также добавил, что продолжается приватизация убыточных госпредприятий и 3000 таких госпредприятий будут проданы.

"На этой неделе правительство утвердило список объектов, не подлежащих приватизации. Среди прочего это "Нафтогаз", "Укрпошта", "Укрзалізниця", "Энергоатом" и другие. Все они останутся под руководством государства. Также будут приватизированы более 100 предприятий оборонного сектора", – рассказал он.