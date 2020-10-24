ВОЗ третьи сутки подряд фиксирует рекордный прирост новых случаев COVID-19

За последние сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения, на планете подтвердили более 465 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

В мире зафиксировано более 42 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

В мире установлен новый рекорд по количеству выявленных за сутки больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 24 октября.

За 24 часа на планете зафиксировано 465 322 новых случая COVID-19. Это почти на 20 тыс. больше, чем сутками ранее, и почти на 36 тыс., чем двумя сутками ранее. Все эти дни показатели рекордные.

В семи странах, по данным ВОЗ, число инфицирований превышает миллион: США (8,3 млн), Индия (7,8 млн), Бразилия (5,3 млн), Россия (почти 1,5 млн), Аргентина (1 млн), Испания (1 млн), Франция (1 млн).

Всего в мире зарегистрировано на 24 октября более 42 млн случаев COVID-19.

Число смертей среди больных коронавирусной инфекцией составляет в мире на 24 октября более 1,14 млн. За последние сутки скончались 6572 пациента.