Акция протеста против карантина в Неаполе завершилась беспорядками. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Вечером 23 октября в Неаполе (Италия) несколько сотен человек приняли участие в акции против намерения властей ужесточить карантинные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Митинг завершился беспорядками: демонстранты поджигали мусорные баки, а также забрасывали дымовыми шашками и петардами здание регионального правительства. Полиция, в свою очередь, применила слезоточивый газ. Фотографии с акции опубликовало агентство EPA
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