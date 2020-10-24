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Акция протеста против карантина в Неаполе завершилась беспорядками. Фоторепортаж

24 октября, 2020 15.28
Вечером 23 октября в Неаполе (Италия) несколько сотен человек приняли участие в акции против намерения властей ужесточить карантинные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Митинг завершился беспорядками: демонстранты поджигали мусорные баки, а также забрасывали дымовыми шашками и петардами здание регионального правительства. Полиция, в свою очередь, применила слезоточивый газ. Фотографии с акции опубликовало агентство EPA.
Теги: Италия, протесты, эпидемия, полиция, беспорядки, Неаполь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
 

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