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Военным медикам будут доплачивать за лечение пациентов с COVID-19 – Минобороны

Выплаты военным медикам, которые не получали 300% надбавки за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, будут начисляться за период со 2 июня, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

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Военные медики не получали доплату до 300% к окладу за работу с пациентами, больными COVID-19, из-за "пробелов" в нормативной базе, заявил Таран
Военные медики не получали доплату до 300% к окладу за работу с пациентами, больными COVID-19, из-за "пробелов" в нормативной базе, заявил Таран
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

Военнослужащим военно-медицинских учреждений начнут выплачивать премии за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Андрей Таран, пишет пресс-служба ведомства. 

По словам Тарана, из-за "пробелов" в нормативной базе военные медики не получали доплату до 300% к окладу за работу с пациентами, больными COVID-19, которую начисляют работникам учреждений здравоохранения Министерства обороны Украины. 

"Чтобы устранить эту несправедливость, принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно дисциплинарному уставу ВСУ, в том числе из фонда министра обороны Украины. Данные выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года. То есть все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года. Так же они будут выплачиваться и в дальнейшем, в период действия карантинных мероприятий, установленных правительством", – сказал глава оборонного ведомства. 

Первые выплаты начнутся в ноябре. Основанием для их получения является справка от учреждения здравоохранения с информацией о посуточном учете фактического времени выполнения работ по лечению больных COVID-19 и отнесению лица к соответствующей категории.

23 марта Кабинет Министров Украины утвердил предложение Министерства здравоохранения о почасовой оплате труда медицинских работников, которые лечат зараженных коронавирусом. Зарплата некоторых медиков должна была увеличиться в три раза.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 7014 случаев инфицирования, с начала пандемии коронавирусом заразилось 337 410 украинцев, 6289 пациентов умерли, 139 755 выздоровели. В ВСУ первый случай коронавирусной болезни зафиксировали 2 апреля, с  начала пандемии подтвердили более 4 тыс. случаев заболевания: 1317 человек продолжают болеть, 3608 – выздоровели, 14 – умерли.

Теги: эпидемия, военные, премия, лечение, Минобороны, ВСУ, Андрей Таран, медики, выплаты, военнослужащий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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