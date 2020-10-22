В столичной больнице мужчина избил врача, ему грозит до трех лет тюрьмы

В Киеве 26-летний местный житель избил медика в больнице. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в столице.
"В Печерское управление полиции поступила информация о том, что пациент больницы избил работника медицинского учреждения, которое находится в переулке Лабораторный", – говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали на месте происшествия.
"Молодому человеку в состоянии алкогольного опьянения прохожие вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Когда врач пришел осмотреть пациента, тот сразу бросился с кулаками. В результате медработник получил телесные повреждения средней тяжести", – сообщили в пресс-службе.
Следователи Печерского управления полиции Киева объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины "умышленное средней тяжести телесное повреждение". Ему грозит до трех лет заключения.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
В столичном переулке Лабораторном находится городская больница №17.
"Муниципальная варта Києва" в Facebook написала, что пациент трижды ударил врача по голове металлическим стулом, потому что ему якобы не понравились стены в помещении. У пострадавшего сотрясение мозга, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.