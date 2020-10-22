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ПРОИСШЕСТВИЯ

В столичной больнице мужчина избил врача, ему грозит до трех лет тюрьмы

В киевской городской больнице №17 пьяный мужчина избил медработника, тот госпитализирован с травмами средней тяжести.

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Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения
Фото: depositphotos.com

В Киеве 26-летний местный житель избил медика в больнице. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в столице.

"В Печерское управление полиции поступила информация о том, что пациент больницы избил работника медицинского учреждения, которое находится в переулке Лабораторный", – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали на месте происшествия.

"Молодому человеку в состоянии алкогольного опьянения прохожие вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Когда врач пришел осмотреть пациента, тот сразу бросился с кулаками. В результате медработник получил телесные повреждения средней тяжести", – сообщили в пресс-службе.

Следователи Печерского управления полиции Киева объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины "умышленное средней тяжести телесное повреждение". Ему грозит до трех лет заключения.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В столичном переулке Лабораторном находится городская больница №17.

"Муниципальная варта Києва" в Facebook написала, что пациент трижды ударил врача по голове металлическим стулом, потому что ему якобы не понравились стены в помещении. У пострадавшего сотрясение мозга, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.

https://www.facebook.com/MunicipalnaVarta/posts/1437811299751687

Теги: алкоголь, больница, медики, происшествия, подозрение, избиение, врач
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