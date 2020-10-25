Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж

Сегодня, 25 октября 2020 года, по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. "ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.
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