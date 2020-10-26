"Все только начинается". Кандидаты от "Голоса" будут представлены в двух горсоветах Донецкой области

Партия "Голос" будет представлена в городских советах Дружковки и Новгородовки Донецкой области. Об этом сообщил сайт партии.

Лозинский (в центре) пообещал, что депутаты от "Голоса" не позволят дерибанить ресурсы местных общин Фото: goloszmin.org

Кандидаты от партии "Голос" проходят в городские советы Донецкой области, об этом 26 октября сообщила пресс-служба "Голоса".

Партия будет представлена своими депутатами в городах Дружковка и Новогродовка.

"Когда я приезжал в Дружковку, видел невероятную команду людей, которые хотят менять свой город. И мы, народные депутаты от "Голоса", будем эффективно работать с нашими командами в Дружковской и Новогродовской общинах. Все только начинается!" – сказал нардеп Роман Лозинский.

Он пообещал, что фракции "Голоса" в горсоветах Дружковки и Новогродовки не позволят "дерибанить" ресурсы местных общин.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.

"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.