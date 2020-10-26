Явка на местных выборах в Украине составила менее 37% – Центризбирком

25 октября на местных выборах получили бюллетени и проголосовали около 10 млн 557 тыс. избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии Украины.

ЦИК обнародовал данные о явке после обработки 100% данных из теризбиркомов Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Явка на местных выборах, которые прошли в Украине 25 октября, составила 36,88%, сообщила в Facebook пресс-служба Центральной избирательной комиссии после обработки 100% информации, полученной из теризбиркомов.

10 млн 556 тыс. 621 человек получил вчера бюллетени и проголосовал, сказано в релизе.

Самая высокая явка, судя по данным ЦИК, была в Тернопольской (44,68%), Львовской (43,82%) и Волынской (41,89%) областях.

Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.