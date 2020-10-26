На избирательном участке в Луцке наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов

Избирательный участок, на котором произошел инцидент, находился на первом этаже здания факультета истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки.

Голосование на местных выборах в Украине прошло 25 октября Фото: depositphotos.com

В Луцке на избирательном участке №071044 после окончания голосования на местных выборах 25 октября при подсчете голосов выпрыгнул в окно наблюдатель от партии "Сила и честь". Об этом сообщило местное агентство "Волынские новости".

Очевидцы говорят, что инцидент произошел около 22.30 на участке в здании факультета истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки.

По их словам, мужчина вдруг решил выпрыгнуть в окно.

"К счастью, участок находился на первом этаже здания", – пишет издание.

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По данным Центризбиркома Украины на 20.00 25 октября, явка на местных выборах составила 37% (в Киеве – 34,34%).

"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.