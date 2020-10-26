ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Двое пьяных мужчин напали на избирательную комиссию в Винницкой области – полиция

В Тульчинском районе Винницкой области двое мужчин подъехали к избирательному участку и начали угрожать членам комиссии физической силой. Они хотели отобрать у главы комиссии бюллетени и избирательную документацию, но полиция задержала нападавших.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полицейский применил табельное оружие в момент нападения
Полицейский применил табельное оружие в момент нападения
Фото: vn.npu.gov.ua

В ночь на 26 октября в Винницкой области двое мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии и пытались отобрать у них бюллетени, рассказали в местной полиции.

Нападение произошло в Тульчинском районе, когда члены комиссии выходили из помещения участка с избирательной документацией после подсчета голосов.

Начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Иван Ищенко уточнил, что к участку подъехал автомобиль Аudi. Из него выбежали двое мужчин и стали угрожать главе и членам комиссии физической силой. Они пытались отобрать у главы комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя комиссию в фальсификации.

"Во время конфликта сотрудник полиции, сопровождавший транспортировку документации членами участковой комиссии в территориальный избирательный участок, применил табельное оружие и вызвал коллег. Это явилось причиной возмущения правонарушителей, они стали угрожать расправой полицейскому", – сообщили в полиции.

После вызова полиции и применения оружия нападавших задержали. Ими оказались 25- и 29-летний жители села Нестерварка Тульчинского района. В момент нападения они были пьяны. Сейчас они дают показания правоохранителям.

Следствие открыло уголовные производства по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Обе статьи предполагают лишение свободы до трех лет.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По данным Центризбиркома Украины на 20.00 25 октября, явка на местных выборах составила 37% (в Киеве – 34,34%). 

"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.

Теги: оружие, Винницкая область, нападение, местные выборы, насилие, Нацполиция, автомобиль, мужчины, Иван Ищенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб
Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб
Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера
Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера
  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"
  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"
"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом
"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом
  "К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни
  "К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни
Супруга Павлика Репяхова снялась топлес
Супруга Павлика Репяхова снялась топлес
"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши
"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк СМИ
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ
Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом
Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом
alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья
alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья
"Часом не беременна?", "Пырышки-пупырышки", "Соски великолепны". Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка
"Часом не беременна?", "Пырышки-пупырышки", "Соски великолепны". Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка
Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания
Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
  "Она его не любит". Жена Трампа на публике выдернула руку из руки мужа
"Она его не любит". Жена Трампа на публике выдернула руку из руки мужа
"Берем грудь, плотно сдавливаем бутылку, а потом резко давим вниз". Приходько показала, как открывать бутылку грудью
"Берем грудь, плотно сдавливаем бутылку, а потом резко давим вниз". Приходько показала, как открывать бутылку грудью
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк СМИ
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
Loboda снялась в "голом купальнике"
Loboda снялась в "голом купальнике"
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS