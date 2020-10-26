Двое пьяных мужчин напали на избирательную комиссию в Винницкой области – полиция

В Тульчинском районе Винницкой области двое мужчин подъехали к избирательному участку и начали угрожать членам комиссии физической силой. Они хотели отобрать у главы комиссии бюллетени и избирательную документацию, но полиция задержала нападавших.

В ночь на 26 октября в Винницкой области двое мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии и пытались отобрать у них бюллетени, рассказали в местной полиции.

Нападение произошло в Тульчинском районе, когда члены комиссии выходили из помещения участка с избирательной документацией после подсчета голосов.

Начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Иван Ищенко уточнил, что к участку подъехал автомобиль Аudi. Из него выбежали двое мужчин и стали угрожать главе и членам комиссии физической силой. Они пытались отобрать у главы комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя комиссию в фальсификации.

"Во время конфликта сотрудник полиции, сопровождавший транспортировку документации членами участковой комиссии в территориальный избирательный участок, применил табельное оружие и вызвал коллег. Это явилось причиной возмущения правонарушителей, они стали угрожать расправой полицейскому", – сообщили в полиции.

После вызова полиции и применения оружия нападавших задержали. Ими оказались 25- и 29-летний жители села Нестерварка Тульчинского района. В момент нападения они были пьяны. Сейчас они дают показания правоохранителям.

Следствие открыло уголовные производства по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Обе статьи предполагают лишение свободы до трех лет.