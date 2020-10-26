Двое пьяных мужчин напали на избирательную комиссию в Винницкой области – полиция

В ночь на 26 октября в Винницкой области двое мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии и пытались отобрать у них бюллетени, рассказали в местной полиции.
Нападение произошло в Тульчинском районе, когда члены комиссии выходили из помещения участка с избирательной документацией после подсчета голосов.
Начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Иван Ищенко уточнил, что к участку подъехал автомобиль Аudi. Из него выбежали двое мужчин и стали угрожать главе и членам комиссии физической силой. Они пытались отобрать у главы комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя комиссию в фальсификации.
"Во время конфликта сотрудник полиции, сопровождавший транспортировку документации членами участковой комиссии в территориальный избирательный участок, применил табельное оружие и вызвал коллег. Это явилось причиной возмущения правонарушителей, они стали угрожать расправой полицейскому", – сообщили в полиции.
После вызова полиции и применения оружия нападавших задержали. Ими оказались 25- и 29-летний жители села Нестерварка Тульчинского района. В момент нападения они были пьяны. Сейчас они дают показания правоохранителям.
Следствие открыло уголовные производства по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Обе статьи предполагают лишение свободы до трех лет.
25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
По данным Центризбиркома Украины на 20.00 25 октября, явка на местных выборах составила 37% (в Киеве – 34,34%).
"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.