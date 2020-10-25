Климкин объяснил, чем похожи выборы в Украине и США

По словам экс-главы МИД Украины Павла Климкина, Россия хочет повлиять на результаты выборов и в Украине, и в США.

У местных выборов в Украине и выборов президента США есть общий момент. Такое мнение выразил 25 октября в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Забавно сравнить наши местные выборы и президентские в США. Конечно, их очень мало объединяет, но российское желание повлиять на результат – это точно общее. Интересно, что в Штатах это мегатема, там делаются официальные заявления представителями разведывательного сообщества, ломают копья политики, а у нас – как в рот воды набрали", – написал он.

Дипломат считает, что "России точно не безразличны результаты этих выборов, "качать" ситуацию по регионам должно быть одним из основных российских сценариев".

"Общество точно имеет право знать, что и как делает государство для противодействия российскому влиянию на избирательные процессы в Украине, это должно стать предметом отдельного разговора", – заявил Климкин.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходят местные выборы. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

"ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главными конкурентами считают нынешнего главу Белого дома республиканца Дональда Трампа и представителя Демократической партии США, экс-вице-президента Джо Байдена.